واسط توجه المصارف بالدوام غدا لاستكمال صرف الرواتب قبل العيد

2020/05/20 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت الحكومة المحلية في واسط، الأربعاء، المصارف كافة في المحافظة بالدوام يوم غد الخميس واستثناءها من العطلة.وقال المحافظ محمد المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وجه المصارف كافة في المحافظة بالدوام يوم غد الخميس واستثناءها من العطلة”.وأضاف المياحي، أن “هذا الاجراء ياتي لغرض استكمال صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر”.[…]

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