إيران: “الكيان الإرهابي” عامل أساسي في صراعات المنطقة

2020/05/20 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، يوم القدس بأنه تذكير سنوي للعالم الإسلامي بأن الكيان الصهيوني المحتل ولد من خلال الارهاب ويواصل زرع بذور الفوضى في المنطقة.ونشرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاربعاء تغريدة على صفحتها بموقع تويتر، قالت فيه: إن الكيان الصهيوني لديه تاريخ مليء بالعدوان وبرامج أسلحة الدمار الشامل السرية والاحتلال […]

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