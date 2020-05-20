بالصور.. مشاهد مؤثرة من الحرم المكي ليلة 27 رمضان

2020/05/20 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يمنع فيروس كورونا عشرات المصلين من أداء صلاة القيام في المسجد الحرام، منذ مساء ليلة الثلاثاء وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء.ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا للصلاة في صحن المطاف، الذي اقتصر الحضور فيه على أئمة الحرم المكي وعدد محدود من العاملين […]

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