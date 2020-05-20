تطبيعية الكرة الكرة تشكر درجال على متابعة اللاعب اركان محمود المصاب بكورونا وتطمئن الجمهور

2020/05/20 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تقدمت الهياة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ،الأربعاء، بوافر الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،ووزير الصحة حسن محمد التميمي ومدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون، في تقديم افضل التسهيلات الممكنة، مع المتابعة المستمرة لحالة اللاعب السابق اركان محمود المصاب بفايروس كورونا اركان .

وقال رئيس التطبيعية اياد بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان :"التعاون الواسع والتنسيق المثمر بين وزير الشباب، ووزير الصحة ،اثمر عن نقل اركان وعائلته الكريمة، الى مكان مناسب في مشفى الحجر الصحي، الذي اسهم بشكل واضح في تحسين حالته الصحية، و رفع الروح المعنوية للمريض، ومساندته لعبور الازمة".

واضاف:" ولابد من الاشادة بالتواصل اليومي لمدير صحة الرصافة ، الذي قدم الكثير من التسهيلات وابداء المساعدة الكاملة لتوفير جميع مستلزمات الراحة للاعب السابق اركان محمود وعائلته الكريمة".

وكان لاعب الشرطة السابق والمدرب الكروي بالنادي اركان محمود قد اصيب بفيروس كورونا ونقل على اثر ذلك الى مستشفى زايد ووضع هو وعائلته بالحجر الصحي.

بغداد اليوم/ متابعة

أثار الفنان رامز جلال، غضب جماهير نادي الزمالك، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف خلالها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر شاشة إم بي سي مصر.

وقال رامز جلال تعليقاً على رقم

بغداد اليوم- متابعة

كشف وكيل أعمال المهاجم النرويجي، الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينغ هالاند عن الأسباب التي دعت إلى عدم انضمام اللاعب لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال مينو رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، ف

بغداد اليوم/ متابعة

دعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز إلى الاجتماع التشاوري بمقر اتحاد الكرة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة مستقبل الدوري بعد الإعلان عن الموعد الم

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