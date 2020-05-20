الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانيين تسللوا إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل

2020/05/20 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين لبنانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير.

ونشر الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شخصين قبل قليل مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

وأضاف أدرعي قائلا "على ما يبدو، المعتقلان يبحثان عن عمل".

وأطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد الماضي، الرصاص على شخص اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج.

بغداد اليوم- متابعة

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الفتاة كانت قد لجأت مع عائلتها إلى بريطانيا بعدما تدهورت الأوضاع في لبنان ليطلق عليها م

بغداد اليوم-متابعة

أعطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء (19 أيار 2020)، منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل لها وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة ال

بغداد اليوم - متابعة

شهد سجن الهول بزيف الحسكة في سوريا، اليوم الاحد، هروب عدد من عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في المخيم.





وذكرت وكالة الانباء السورية، أن "عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي

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