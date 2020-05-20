هيئة التقاعد: أزمة الرواتب ستنتهي في تموز المقبل

2020/05/20 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، الأربعاء، أن أزمة الرواتب التي طرأت مؤخرا ستنتهي خلال شهر تموز المقبل، فيما أشار إلى أن القانون الجديد يساوي رواتب تقاعد الموظفين مع القطاع الخاص.وقال الساعدي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “مع دخول العراق الى الحظر بسبب كورونا اسعار النفط انهارت ودخلنا الازمة الاقتصادية واغلب الدول […]

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