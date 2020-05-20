إيطاليا تفتح أبوابها للسياح الألمان: سنستقبلكم بابتسامة ولن نخضعكم لقيود كورونا

2020/05/20 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت الحكومة الإيطالية الألمان لقضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها، وأبدت استعدادها لاستقبالهم بابتسامة، مؤكدة أنها لن تخضعهم لأي إجراء قسري لمكافحة كورونا رغم ويلاتها من تفشيه.وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو لصحيفة “بيلد” الألمانية “ندعوكم لتمضية إجازاتكم في إيطاليا.ندعوكم لزيارة شواطئنا وسواحلنا وبلداتنا الجبلية وتذوق أطباقنا.نحن مستعدون لاستقبالكم […]

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