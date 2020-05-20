2020/05/20 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد كل ثلاثاء ( هيروسترات عراقي)في حقب التاريخ القديم، أمثلة كثيرة لحكام ولأناس عاديين أيضاً، تأثر بهم العديد من الأشخاص المعاصرين، وحاولوا تقليدهم، أو إستنساخ تجاربهم، إيجابية كانت أم سلبية، من باب الأعجاب، وتطابق التكوين الشخصي والمعرفي، وكذلك طريقة التفكير.



والخطورة هنا عندما يكون المقلِدْ أو المستنِسخْ في موقع المسؤولية، لأن قراره لا يقتصر على ذاته فحسب، وإنما يشم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيروسترات عراقي - مرتضى عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيروسترات عراقي - مرتضى عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).