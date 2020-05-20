ماذا يعني عرقلة وإفشال حكومة الكاظمي - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/20 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي رسالة السيد الكاظمي رئيس الوزراء التي نشرت من على شاشات التلفزة تعطي صورة ضبابية لمستقبل العراق من خلال مضمون الرسالة ...



إن كل عراقي وطني غيور يدرك الواقع المؤلم والحقيقة المرة التي تجثم بكابوسها على العراق وطن وشعب حيث يعاني من ظروف متراكمة من السلبيات أفرزتها مرحلة حكومات الأحزاب والكتل السياسية في الحقبة الماضية التي بدأت من عام/ 2003 حتى عام/ 2020 التي استمرت سبعة عشر عاماً جحاف ...



والآن توا ......





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