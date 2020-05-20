حزب البارراني: فؤاد حسين غير طامح بأي منصب ومرشح الخارجية سيعلن بعد العيد

2020/05/20 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة/أربيل..اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الأربعاء، أن مرشح الحزب لوزارة الخارجية فؤاد حسين غير طامح بتسلم أي حقيبة وزارية، مشيرة إلى أن المرشح النهائي للوزارة سيعلن بعد عيد الفطر.وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كان من المفترض عقد جلسة لمجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك لاكمال شواغر الكابينة الوزارية، لكن […]

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