2020/05/20 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة البصرة تصدر توضيحا بشأن بصرف رواتب المعينين الجدد وعقود شراء الخدمة الـ 30 الف درجة وظيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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