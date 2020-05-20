الكشف عن سبب الاستقطاعات الضريبية لمنح الرياضيين الابطال والرواد

2020/05/20 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الشباب والرياضة، ان شمول منح الرياضيين الابطال والرواد بالاستقطاع الضريبي، جاء في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة المالية، مستغربة تصريحات عدد من المسؤولين في وزارة المالية لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم مسؤولية الوزارة عن الاستقطاعات الضريبية كونها جهة تنفيذية.وقال مدير عام دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية شاكر محمد عودة في […]

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