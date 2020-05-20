الرافدين: يكشف آلية الحصول على سلفة 25 مليوناً للموظفين

2020/05/20 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، أن التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الإلكترونية.

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