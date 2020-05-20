خلفان: تحرير فلسطين سيكون على يد خليجي

2020/05/20 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر “ضاحي خلفان”، نائب قائد شرطة دبي، تغريدة عبر تويتر أثارت استياء متابعين، قال فيها إن تحرير فلسطين سيتم بعد 200 عام “على يد خليجي أمه فلسطينية”.ورد مغردون بالسخرية من استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى”، وطالبوه بتحريرها أولا قبل الحديث عن فلسطين.كما علق ناشطون ليبيون […]

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