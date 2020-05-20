ليفربول سيرفع كأس الدوري بلا جمهور

2020/05/20 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، ريتشارد ماسترز، بأنه سوف يسمح لفريق ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، في حال حصوله على بطولة الدوري لهذا الموسم عقب استئناف المباريات المتبقية.وقال ريتشارد ماسترز: “إذا كان ذلك ممكنا، أي التتويج، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس.نود أن تكون […]

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