رئيس هيئة التقاعد: أزمة الرواتب ستنتهي في تموز المقبل

2020/05/20 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، اليوم الأربعاء، أن أزمة الرواتب التي طرأت مؤخرا ستنتهي خلال شهر تموز المقبل، فيما أشار إلى أن القانون الجديد يساوي رواتب تقاعد الموظفين مع القطاع الخاص.وقال الساعدي في حوار تابعته “العهد نيوز” إنه “مع دخول العراق الى الحظر بسبب كورونا اسعار النفط انهارت ودخلنا الازمة […]

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