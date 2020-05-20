كويتيون يهاجمون الفنان المصري محمد رمضان بعد مدحه صدام

2020/05/20 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّ مغردون كويتيون هجوما على الفنان المصري محمد رمضان، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لـ”رمضان” وهو يشيد بالطاغية المقبور صدام، الأمر الذي اعتبره نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي إهانة لهم، وتصرفا غير مقبول من الفنان المصري.وطالب بعض الكويتيين بمنع دخول محمد رمضان الكويت، ومنع أفلامه ومسلسلاته من العرض بدولة الكويت.من جهتها، […]

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