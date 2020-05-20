في الموصل.. إفطارٌ جماعي يتسبب بتسمّم /40/ شخصاً والأمن يتدخل

2020/05/20 | 10:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في حادثة ليست الأولى من نوعها، تعرض /40/ شخصاً للتسمم، أمس الثلاثاء، أثناء إفطار جماعي في مدينة #الموصل.وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الإفطار الجماعي كان في مطعم لمجموعة من أهالي المدينة من المتعففين…

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