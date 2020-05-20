برلمان كردستان يعتزم استجواب “الجهات المعتدية” على متظاهري دهوك

2020/05/20 | 10:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..اكد عضو برلمان إقليم كردستان سيروان بابان، الأربعاء، قيام عدد من الاعضاء بتقديم طلب لاستجواب للمسؤولين الامنيين الذين تجاوز على عدد من المعلمين المتظاهرين في محافظة دهوك.وقال بابان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما حصل في محافظة دهوك هو خرق للقانون المدني لأن التظاهرات حق من حقوق المواطن في الاقليم ولا يحق لاي سلطة […]

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