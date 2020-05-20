المؤشر نيكي يرتفع 0.10% في بداية التعاملات في طوكيو

2020/05/20 | 10:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

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