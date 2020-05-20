النفط تتكفل بعلاج كاتب قصيدة (نحن لا نهزم)

2020/05/20 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفلت وزارة النفط بنفقات علاج الشاعر الكبير عبدالحسين فرج كاتب قصيدة (نحن لا نهزم ..منا عطاء الدم) بعد تعرضه إلى وعكة انتكاسة صحية ألمت به وأقعدته الفراش.

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