اصابة لاعب للمنتخب الوطني العراقي للبليارد بهجوم مسلح ببغداد

2020/05/20 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب لاعب بالمنتخب الوطني العراقي للبليارد يوم الاربعاء بجروح جراء تعرضه لهجوم مسلح من قبل مجهولين في اخدى مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية فتحوا النيران صوب لاعب في المنتخب الوطني العراقي للبليارد في منطقة المشتل ببغداد ولاذوا بالفرار.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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