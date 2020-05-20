امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير مدخل العاصمة الجنوبي

2020/05/20 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع ودائرة بلدية بغداد الجديدة باعمال تطوير احد مداخل العاصمة الجنوبية الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة واسط (طريق الرستمية).وذكر بيان للامانة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “دائرة المشاريع ستقوم باعمال تتضمن توسعة الشارع من 10 متر الى 14 متر لكل جانب مع […]

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