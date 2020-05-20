لاعبة كرة القدم تجدد هجومها على ترامب ولا تستبعد الترشح للرئاسة الأمريكية

2020/05/20 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة لم تستبعد نجمة كأس العالم لكرة القدم، ميغان رابينو، صاحبة الانتقادات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشحها للمنصب الرئاسي ببلادها يوما ما.وفي مقتطفات من مقابلة مع قناة "فايس تي في" نشرت الثلاثاء، وصفت رابينو الرئيس الأمريكي بـ"القومي الأبيض" معتبرة أن سياساته لم تساعد الأمريكيين.قالت رابينو: "من الواضح أن لدينا الآن قومي أبيض في البيت الأبيض، وأدى تنامي الكراهية واستبعاد الآخرين في البلاد إلى مزيد من الخلاف بين الناس ومزيد من اليأس والقلق والخوف".وأشارت اللاعبة المتألقة خلال تتويج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم 2019 ، إلى أن دمج الأقليات العرقية والسيدات في المجتمع سيكون مفتاح التقدم في البلاد.وشكلت رابينو البالغة 34 عاما صوتا صارخا في الدفاع عن حقوق السيدات والمثليين، وشاركت في احتجاجات الركوع أثناء عزف النشيد الوطني، احتجاجا على التمييز العنصري، على غرار لاعب كرة القدم الأمريكية، كولن كابرنيك.وعما إذا كانت تفكر في النزول إلى السباق الرئاسي، أقرت رابينو بإمكانية حصول هذا الأمر: "لا أغلق الباب تماما، لكن الأمر يبدو غريبا".وقالت أن وظيفتها الحلم ستكون "الرئاسة"، بالطبع.وكانت رابينو توقعت قبل مونديال فرنسا 2019 أنها لن توافق مع زميلاتها على الدعوة التقليدية للبيت الأبيض بحال تتويجها، ما دفع ترامب إلى التغريد: "على ميغان أن تفوز قبل أن تتحدث"، وقد وفت بوعدها بعد أسابيع قليلة رافضة زيارة البيت الأبيض.وخسرت رابينو أخيرا معركة قضائية مع زميلاتها في صراعهن مع اتحاد كرة القدم من أجل المساواة على صعيد الرواتب مع منتخب الرجال.

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