وزير العمل يحدد موعداً لإطلاق دفعة جديدة من القروض للعاطلين

2020/05/20 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، موعداً لإطلاق دفعة جديدة من القروض للعاطلين عن العمل والمسجلة بياناتهم لدى الوزارة، فيما أشار إلى وجود تنسيق لحل مشكلة دخول العمالة.وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشهر المقبل سيتم فيه إطلاق دفعة جديدة من القروض لأكثر من […]

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