الهند تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا

2020/05/20 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت الهند أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في البلاد.وأعلنت الهند أن عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع بواقع 5611 إصابة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة، بحسب ما أفاد مراسلنا.كذلك أعلنت الهند عن تسجيل 140 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 3303 حالة وفاة.وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر هندية أن عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين من مدينتي مومباي ونيودلهي، وهما من المناطقة الموبوءة بفيروس كورونا، تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات في ولايات راجستان وكارناتاكا وبيهار وأوتار براديش.وعلى صعيد آخر، ومما يفاقم من الأوضاع في ظل شكل من أشكال الإغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد-19، قامت السلطات الهندية بإجلاء مئات الآلاف من المناطق الساحلية والمنخفضة لولاية البنغال الغربية استعداد لإعصار إمفان، الذي سيضرب المنطقة ويصل إلى سواحل أوديشا أيضا ومناطق ساحلية من بنغلاديش.ووضعت السلطات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 3 مديريات ساحلية في ملاجئ و مدارس، كما دفعت بعشرات الفرق الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى المنطقة.وتوقعت الأرصاد الهندية أن تصل سرعة الرياح للإعصار، الذي يعد واحدا من أقوى الأعاصير التي تشهدها المنطقة، ما بين 155 و165 كيلومترا في الساعة.كما توقع قسم الأرصاد الهندي أن يؤدي الإعصار عند وصولة الى السواحل في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مياه البحر ما بين 3-5 أمتار.

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