وزارة النفط تتكفل بعلاج كاتب قصيدة “نحن لا نهزم”

2020/05/20 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفلت وزارة النفط بنفقات علاج الشاعر الكبير عبدالحسين فرج كاتب قصيدة (نحن لا نهزم ..منا عطاء الدم) بعد تعرضه إلى وعكة انتكاسة صحية ألمت به وأقعدته الفراش.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن “وزارة النفط تكفلت بنفقات العلاج للشاعر الكبير وتوفير كرسي كهربائي متحرك […]

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