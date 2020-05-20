ارتفاع ثقة المستهلك التركي في مايو بعد مستوى قياسي منخفض

2020/05/20 | 11:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك إلى 59.5 نقطة في مايو أيار، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي يوم الأربعاء، وذلك من 54.9 في أبريل نيسان - أدنى مستوى له منذ بدء نشر البيانات في 2004.

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