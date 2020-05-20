2020/05/20 | 11:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة لينوفو الصينية، أكبر مُصنع للكمبيوتر الشخصي في العالم، ربحا فصليا فاق التوقعات يوم الأربعاء وقالت إنها قد تستفيد من ”الوضع الطبيعي الجديد“ المتمثل في العمل من المنزل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أرباح لينوفو الصينية 64% لكنها تفوق التوقعات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أرباح لينوفو الصينية 64% لكنها تفوق التوقعات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).