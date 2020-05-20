تركيا تزيد خط مبادلة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى 15 مليار دولار

2020/05/20 | 11:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي التركي يوم الأربعاء إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

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