ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/05/20 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز _ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الأربعاء، (20 ايار 2020).
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.700 دينار لكل 100 دولار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:
سعر بيع الدولار = 123.250 ديناراً.
سعر شراء الدولار = 122.250 ديناراً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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