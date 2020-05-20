ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/05/20 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الأربعاء، (20 ايار 2020).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.700 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 123.250 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 122.250 ديناراً.

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