تقرير امريكي يكشف عن خفض عدائية ايران مع امريكا بعد تولي الكاظمي رئاسة وزراء العراق

2020/05/20 | 11:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، عما وصفه بخفض التصعيد بين إيران وامريكا، وخصوصا في العراق حيث دعمت طهران "رئيس وزراء مؤيدا للولايات المتحدة"، وأمرت وكلاءها بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية.

يشير التقرير إلى أن "إيران، بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى إشع...

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