2020/05/20 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان للحكومة: ان لم تحققوا مجانية التعليم بالرخاء فحافظوا عليه عند الشدة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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