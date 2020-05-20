2020/05/20 | 11:27 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون بوثيقة مسربة: لقاح ضد كورونا لن يظهر حتى صيف 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون بوثيقة مسربة: لقاح ضد كورونا لن يظهر حتى صيف 2021) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون بوثيقة مسربة: لقاح ضد كورونا لن يظهر حتى صيف 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).