2020/05/20 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت كتلة الحكمة النيابية، التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الأربعاء، عن إجماع سياسي على خلو الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أي وزير سابق.وقال النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم بحسب الإعلام الرسمي، إن "هناك إجماع للقوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق بحكومة عادل عبد المهدي"، داعيا "القوى الكردية إلى احترام رغبة القوى الوطنية بعدم ترشيح أي وزير سابق للحقائب الشاغرة لاسيما حقيبتي الخارجية والعدل".وأضاف، أن "خلال تشكيل الحكومة قدم طلب موقع من 130 نائبا و15 محافظا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض إبقاء وزير التخطيط السابق نوري الدليمي في منصبه في الحكومة الجديدة، كونه وزيرا ناجحا وإدارته للوزارة كانت بمهنية عالية".وتابع، أن "هناك رغبة كانت لدى الكتل السياسية لإبقاء وزير الصحة السابق جعفر علاوي بسبب نجاحه في إدارته لملف جائحة كورونا، إلا أن إصرار القوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق حال دون الإبقاء على الوزيرين".وأشار إلى أن "كتلة الحكمة لا تعترض على أي حالة وطنية فيها مصلحة للعراق وليس لديه خلاف مع أي قوى بل لديه تفاهمات مع الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على خلو الكابينة الحكومية من أي وزير سابق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق على خلو الكابينة الحكومية من أي وزير سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).