إفطار جماعي يتسبب بتسمم 40 شخصاً والأمن يتدخل

2020/05/20 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى تسمم أربعون شخصا في مدينة الموصل،امس الثلاثاء بعد تناولهم وجبة إفطار جماعي وحصولهم على مساعدات غذائية.وقال قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، في بيان إن "قوة من شرطة نينوى القت القبض على خمسة أشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار، بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ".وأشار قائد الشرطة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص وفتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

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