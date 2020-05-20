خلال يوم واحد.. تسجيل نحو 9 آلاف إصابة بكورونا و135 حالة وفاة في روسيا

2020/05/20 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء (20 أيار 2020)، تسجيل 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و135 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات الروسية فإن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغ 308705 إصابة، بينما العدد الكلي لحالات الوفيات بلغ 2972 وفاة.

يتبع........

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، الأربعاء (20 أيار 2020)، تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، مغادرة 28 وافداً وملامسا الحجر الصحي في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، ان "المُغادرين توزعوا بواقع (15) مواطنا وافدا و13 من المُلامسين لمُصابي كُورونا م

بغداد اليوم-متابعة

يطور مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أول مرة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر حول العالم، مطلقا سباقا دوليا للتوصل إلى علاجات ولقاحات.

ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العل

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