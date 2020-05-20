2020/05/20 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض عدد من لاعبي فريق واتفورد الإنجليزي، فكرة استئناف التدريبات ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لاعبو واتفورد يتمردون على استئناف التدريبات بعد اكتشاف 3 حالات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لاعبو واتفورد يتمردون على استئناف التدريبات بعد اكتشاف 3 حالات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).