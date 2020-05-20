لاعبو واتفورد يتمردون على استئناف التدريبات بعد اكتشاف 3 حالات كورونا


لاعبو واتفورد يتمردون على استئناف التدريبات بعد اكتشاف 3 حالات كورونا
2020/05/20 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض عدد من لاعبي فريق واتفورد الإنجليزي، فكرة استئناف التدريبات ال...

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