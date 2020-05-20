مجلس الوزراء يكشف عن خطوات صرف منحة الطوارئ للاسر المتعففة

2020/05/20 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن إرسال رسائل إلى الأسر المشمولة بمنحة الطوارئ للمتضررين من أزمة فيروس كورونا وفق آلية حددتها لجنة مشتركة تمهيدا لتوزيعها عليهم.وقال المتحدث الرسمي للأمانة حيدر مجيد، في تصريح إن “مجلس الوزراء خول وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بتشكيل اللجنة مشتركة وحصر الإعداد والأسر المشمولة بالمنحة الطوارئ وفرزها بعد […]

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