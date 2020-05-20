نائب يطالب بمحاسبة الحكومة السابقة واعادة النظر برواتب الطبقة السياسية

2020/05/20 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب حسين العقابي، رئيس الوزراء، الى فتح ملفات الاتهامات الموجهة للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام ، ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب.وقال في بيان، انه “لا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف وطيها كما يحدث دائما، مشيرا الى إن مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح وانتهاج سياسة جديدة […]

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