النفط تتكفل بنفقات علاج كاتب قصيدة “نحن لا نهزم”

2020/05/20 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن تكفلها بنفقات علاج الشاعر عبدالحسين فرج كاتب قصيدة (نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم) بعد تعرضه إلى وعكة انتكاسة صحية ألمت به وأقعدته الفراش.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة النفط تكفلت بنفقات العلاج للشاعر الكبير وتوفير كرسي كهربائي متحرك […]

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