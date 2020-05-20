الحشد يوزع 100 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في الديوانية

2020/05/20 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، الأربعاء، 100 سلة غذائية بين الفقراء في محافظة الديوانية، كما وزعت قناني المياه والمشروبات للقوات الأمنية التي تساهم بحفظ الامن وتطبيق الحظر في المحافظة ضمن حملة وعي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قافلتي لبيك يا رسول الله […]

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