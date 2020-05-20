فيديو مؤلم من قطر.. منع وافد أسيوي من الطعام لأنه غير مسلم!

2020/05/20 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر شريط مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر موقفًا عن قيام مواطنين قطريين بطرد عامل أسيوي خلال تقربه منهم للحصول على مساعدات يوزعونها خلال أيام رمضان.وأظهر الشريط المسجل، أن المواطن القطري يبلغ الوافد الهندي بأنه غير مسلم ولا يحق له الحصول على المساعدات.هذه هي #قطر التي تتبع اسلوب #تركيا المنافق […]

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