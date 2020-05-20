وفاة اربعة اطفال بغرق اسرة كاملة بمشروع مائي جنوبي كركوك

2020/05/20 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الاربعاء بمصرع اربعة اطفال جراء غرق اسرة كاملة بمشروع ماء جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان اسرة كاملة مؤلفة من ستة اشخاص غرقوا بعد سقوط سيارتهم في مشروع داقوق المائي جنوبي كركوك مما ادى الى وفاة 4 اطفال.

واضاف المصدر انه الى الان لم يتم العثور على جثمان الاطفال اما الاب والام فهما في المستشفى لسوء حالتهم الصحية.

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