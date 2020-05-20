محلل سياسي امريكي: إسرائيل تنفذ ابادة جماعية بطيئة ضد الفلسطينيين

2020/05/20 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ادوارد كوريجان، أن “إسرائيل” تنفذ “إبادة جماعية بطيئة” للشعب الفلسطيني ويقع العبء على المجتمع الدولي وخاصة على الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة لمنعه.ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن كوريجان قوله إنه ” وبمناسبة اقتراب يوم القدس العالمي فان هناك حاجة لبذل […]

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