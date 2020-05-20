شاهد..أبناء العراق يعرون

2020/05/20 | 11:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المنصات العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا ضد قناة إم بي سي السعودية، لعرضها ما يسيء الى شهيد العراق أبو مهدي المهندس....

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