ماذا لو فجّر 5000 سعودي أنفسهم في أمريكا؟

2020/05/20 | 11:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع القانون الذي يعكف على اعداده البرلمان العراقي لتجريم نظام ال سعود على تفجير 5000 انتحاري سعودي انفسهم في العراق، يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، ...

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