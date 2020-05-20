تباشير اكتشاف اللقاح.. عبد الرحمن المرشدي

2020/05/20 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الرحمن المرشدي خمسة ملايين مصاب مسجل رسمياً، تصل مع تباشير نبأ عن نتائج ناجحة للقاح تحت التطوير، هل ينجح وينتهي أسوأ كابوس دام أربعة أشهر.حالة القلق والإحباط جعلت مجرد خبر أولي عن اللقاح يدفع الأسواق في العالم إلى انتعاشة سريعة.لا نريد أن يموت الأمل ولا أن نتعلق بالسراب أيضا.وحتى يحسم […]

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