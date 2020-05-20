بسبب منشور على فيسبوك… «الشرطة العسكرية» تعتقل ناشط في عفرين شمال حلب

2020/05/20 | 11:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة العسكريّة التابعة لفصائل «#الجيش_الوطني» الناشط المدني “محمود الدمشقي”، في مدينة عفرين بريف #حلب الشمالي، وذلك إثر منشور له على صفحته في «فيسبوك».وأفاد ناشطون في مجموعة “neoIRT” بأن الشرطة العسكريّة اعتقلت الدمشقي أمس…

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