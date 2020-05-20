الرئيس الايراني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا


الرئيس الايراني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
2020/05/20 | 11:58 - المصدر: موازين
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